Левандовски рассыпался в комплиментах Хави: Он все изменил и произвел сенсацию

Поляк рад, что ему удалось поработать с Хави.

Барселона в конце прошлого сезона объявила об уходе Хави с поста главного тренера команды – сейчас с каталонцами работает немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

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Один из лидеров команды Роберт Левандовски поддержал бывшего наставника каталонцев Хави, признавшись, что был рад работать под руководством испанца.

"Хави проделал отличную работу, он пришел в трудное время. Он очень эмоционально связан с Барселоной", и иногда это непросто. Он проделал отличную работу, хотя последние матчи в концовке не были идеальными ни для него, ни для нас.

Ясно одно: когда он пришел в клуб – он все изменил и произвел сенсацию. Я горжусь тем, что играл под руководством Хави", - цитирует Левандовские издания АS.

Напомним, Барселона готовится к старту нового сезона в европейском футболе. Первый официальный матч под руководством Флик каталонцы проведут против Валенсии.

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