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Самый дорогой трансфер клуба АПЛ выбыл до конца года

Игор Тиаго пропустит первую часть сезона.
Сегодня, 17:22
Игор Тиаго / Getty Images
Игор Тиаго / Getty Images

Английский Брентфорд постигла неожиданная трансферная неудача.

Как подтвердила клубная пресс-служба, летний новичок "пчел" Игор Тиаго, на которого возлагали большие надежды, вылетел с травмой до конца текущего года.

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У бразильского форварда подтвердили повреждение мениска, которое было получено в товарищеском матче, прошедшем 20 июля.

Тиаго перешел в Брентфорд из Брюгге за 33 млн евро. Игор стал самым дорогим трансфером в истории пчел и ожидалось, что он, вероятно, заменит Айвена Тоуни, на которого уже давно охотятся топ-клубы АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд АПЛ

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