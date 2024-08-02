Самый дорогой трансфер клуба АПЛ выбыл до конца года

Английский Брентфорд постигла неожиданная трансферная неудача.

Как подтвердила клубная пресс-служба, летний новичок "пчел" Игор Тиаго, на которого возлагали большие надежды, вылетел с травмой до конца текущего года.

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У бразильского форварда подтвердили повреждение мениска, которое было получено в товарищеском матче, прошедшем 20 июля.

Тиаго перешел в Брентфорд из Брюгге за 33 млн евро. Игор стал самым дорогим трансфером в истории пчел и ожидалось, что он, вероятно, заменит Айвена Тоуни, на которого уже давно охотятся топ-клубы АПЛ.

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