Жирона получит проценты от следующей продажи Довбика

Часть денег, которую Рома заработает в случае ухода Артема, она должна отдать каталонцам.

Каталонская Жирона еще сможет заработать на Артеме Довбике.

Как сообщает испанский журналист Иван Кирос, Рома заплатила за украинца 33-34 млн евро и еще 5-6 млн евро могут отправиться в стан уже бывшего клуба форварда в качестве бонусов.

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Также "красно-белые" должны получить 10% от следующей продажи Довбыка, если таковая произойдет.

Кирос отмечает, что для ускорения трансфера в стан "волков" Артем отказался от 1 млн евро, который должна была бы ему заплатить Жирона после перехода в новую команду по условиям его контракта.

Датский Мидтьюланн, за который футболист когда-то выступал заработал 20% от суммы трансфера украинского нападающего.

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