РБ Лейпциг выиграл борьбу за звезду сборной Нидерландов

РБ Лейпциг объявил о продлении аренды Хави Симонса.

Напомним, что игрок принадлежит ПСЖ, но не хочет играть за парижский клуб.

Этим летом, по разным слухам, на хавбека пртенедовали Манчестер Юнайтед и Бавария, но Симонс решил остаться еще на сезон в РБ.

В прошлом сезоне Хави стал лучшим ассистсентом клуба, потому в новом сезоне полузащитник будет играть под 10-м номером.

Ранее также сообщалось, что чемпионы Германии могут подписать экс-игрока Ливерпуля.

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