РБ Лейпциг выиграл борьбу за звезду сборной Нидерландов
Хави Симонс продлил аренду с "быками".
РБ Лейпциг объявил о продлении аренды Хави Симонса.
Напомним, что игрок принадлежит ПСЖ, но не хочет играть за парижский клуб.
Этим летом, по разным слухам, на хавбека пртенедовали Манчестер Юнайтед и Бавария, но Симонс решил остаться еще на сезон в РБ.
В прошлом сезоне Хави стал лучшим ассистсентом клуба, потому в новом сезоне полузащитник будет играть под 10-м номером.
Ранее также сообщалось, что чемпионы Германии могут подписать экс-игрока Ливерпуля.
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