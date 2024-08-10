Триумфатор Евро-2024 кардинально изменил имидж - футболист изменился до неузнаваемости
Полузащитник ПСЖ Фабиан Руис, ставший триумфатором чемпионата Европы 2024 года в составе национальной сборной Испании, решил кардинально изменить имидж.
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В сети появилось несколько снимков по возвращению испанца в тренировочный лагерь чемпионов Франции. Больше всего фанаты обратили на новую прическу игрока. Он подстригся очень коротко, что создало большой контраст с его предыдущей прической.
😮 FABIÁN RUIZ VUELVE DE VACACIONES CON NUEVO LOOK— Post United (@postunited) August 9, 2024
🤯 El centrocampista español se ha reincorporado a los entrenamientos con el PSG después de ganar la Eurocopa y ha sorprendido a todos con su nuevo corte de pelo pic.twitter.com/7bsDx1tfNz
Стоит отметить, что сборная Испании торжествовала на Евро-2024, в финале переиграв национальную команду Англии (2:1). Старт клубного сезона для Руиса запланирован уже на следующую пятницу, 16 июля. В это время действующий чемпион Франции сойдется с ФК Гавр.
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