Тен Хаг поддержал Санчо после поражения в матче за Суперкубок Англии

Вчера, 10 августа, сезон в Англии официально стартовал – за Суперкубок страны соревновались Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу в серии пенальти.

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Тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг поддержал одного из лидеров команды Джейдона Санчо, не реализовавшего решающий 11-метровый удар:

"Я не сомневался по отношению к нему. Он - очень хороший исполнитель пенальти. В этой игре он промахнулся, но это часть игры. Я уверен, что в будущем он будет выполнять пенальти", - цитирует Тен Хага издание Goal.

Напомним, в первом туре английской Премьер-лиги МЮ сыграет против Фулхэма, а Манчестер Сити встретится с лондонским Челси.

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