Уильямс может подписать контракт с Барселоной уже на следующей неделе

Вингер Атлетика Нико Уильямс дал свое согласие на переход в Барселону, утверждает Diario Sport.

Издание пишет, что игрок намерен присоединится к каталонскому клубу уже этим летом.

Вероятно, на будущей неделе Уильямс и Барселона согласуют все условия и подпишут контракт.

Барселона же в ближайшее время начнет работать над структурой трансфера, им предстоит выплатить 62 млн евро с учетом НДС.

Ранее также сообщалось, что Борнмут намерен подписать еще одного игрока каталонцев.

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