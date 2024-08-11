iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда навсегда: Барселона попрощалась с Сержи Роберто

Каталонский коллектив отметил влияние испанского футболиста на свою историю.
Вчера, 22:43
Сержи Роберто / Getty Images
Сержи Роберто / Getty Images

Впервые в своей карьере Сержи Роберто покинул Барселону, воспитанником которой он является.

После прошедшего сезона истек контракт футболиста и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

В связи с этим каталонцы в своих социальных сетях опубликовали прощальное видео, в котором были отмечены лучшие моменты капитана с самых ранних лет в команде.

Читай также: Уильямс может подписать контракт с Барселоной уже на следующей неделе

Сержи Роберто присоединился к Ла Масии в 14-летнем возрасте. Хавбек дебютировал в первой команде в ноябре 2010 года в матче Кубка Испании против Сеуты.

За это время 32-летний испанец провел 373 матча, в которых отметился 19 голами и 43 результативными передачами.

Вместе с "сине-гранатовыми" он завоевал 21 трофей: две Лиги чемпионов, семь чемпионских титулов, шесть Кубков Испании, два клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА и два Суперкубка Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Сержи Роберто

Статьи по теме

Борнмут нацелился на еще одного игрока Барселоны Борнмут нацелился на еще одного игрока Барселоны
Борнмут Забарного подпишет игрока Барселоны Борнмут Забарного подпишет игрока Барселоны
Барселона может подписать воспитанника Реала Барселона может подписать воспитанника Реала
Плюс рычаг: Барселона заключила соглашение с фирмой кейтеринга Плюс рычаг: Барселона заключила соглашение с фирмой кейтеринга
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Полесье и другие матчи УПЛ, Кубок Украины
просмотров

Последние новости

Европа00:31
Вингер Ренна отказал Баварии ради ПСЖ
Украина00:17
Спокойной ночи: герой Полесья использовал фирменный жест Карри, чтобы отметить гол в ворота Шахтера
Вчера, 23:48
Европа23:48
Трубин и Бенфика начали новый сезон в Португалии выездным поражением
Олимпийские игры23:11
"Жду второго шанса": сенсация плей-офф Олимпиады нацелилась на возвращение в НБА
Европа22:51
Звездный новичок Комо сломался уже на 23-й минуте матча
Европа22:43
Легенда навсегда: Барселона попрощалась с Сержи Роберто
Украина22:30
Пушич: Это будет хорошим уроком для нас
Украина22:23
УПЛ: Рух и Карпаты разгромили Оболонь с Кривбассом, Шахтер проиграл Полесью
Европа22:05
Клубы АПЛ пытались оформить аренду вундеркинда Реала
Олимпийские игры21:49
Карри: Последний трехочковый против Франции впечатлил даже меня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK