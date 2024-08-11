Легенда навсегда: Барселона попрощалась с Сержи Роберто

Каталонский коллектив отметил влияние испанского футболиста на свою историю.

Впервые в своей карьере Сержи Роберто покинул Барселону, воспитанником которой он является.

После прошедшего сезона истек контракт футболиста и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

В связи с этим каталонцы в своих социальных сетях опубликовали прощальное видео, в котором были отмечены лучшие моменты капитана с самых ранних лет в команде.

Un culer de per vida. Gràcies Sergi i fins aviat! 💙❤️ pic.twitter.com/ziT3ohaHLu — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 11, 2024

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Сержи Роберто присоединился к Ла Масии в 14-летнем возрасте. Хавбек дебютировал в первой команде в ноябре 2010 года в матче Кубка Испании против Сеуты.

За это время 32-летний испанец провел 373 матча, в которых отметился 19 голами и 43 результативными передачами.

Вместе с "сине-гранатовыми" он завоевал 21 трофей: две Лиги чемпионов, семь чемпионских титулов, шесть Кубков Испании, два клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА и два Суперкубка Испании.

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