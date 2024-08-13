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Чемпион Олимпиады-2024 может стать одноклубником Цыганкова в Жироне

Марк Пубиль близок к смене клубной прописки.
Сегодня, 14:47
Марк Пубиль / Getty Images
Марк Пубиль / Getty Images

Испанская Жирона, за которую выступает полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков, всеми силами работает под усилением состава перед дебютным сезоном в Лиге чемпионов.

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Как сообщает издание Fichajes.net, каталонский клуб интересуется правым защитником Альмерии Марком Пубилем, который стал олимпийским чемпионом 2024 года в составе сборной Испании.

По информации источника, Жирона готова выплатить клаусулу 21-летнему футболисту, которая составляет 16 миллионов евро. Сам игрок тоже не прочь поиграть в Лиге чемпионов.

Отметим, в сезоне 2023/24 Марк Пубил провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Жирона Марк Пубиль

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