Жирона Цыганкова подпишет нового голкипера

Испанская Жирона собирается усилить вратарскую линию.

Как сообщает Фабрицио Романо, каталонцы собираются подписать Пау Лопеса в аренды с опцией выкупа. Опция не является обязательной, но если Жирона воспользуется ею, то будет вынуждена заплатить 8.5 млн евро.

Коллектив Мичела также будет покрывать зарплату 30-летнего голкипера, в случае если сделка официально будет оформлена.

Отметим, что вратарем также интересовался новичок Серии А Комо, но эта сделка сорвалась в итоге.

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