Наполи подпишет экс-игрока Шахтера

Итальянский Наполи усилит свою линию атаки накануне старта новой эры под руководством Антонио Конте.

Как сообщает Фабрицио Романо, «партенопейцы» договорились о трансфере вингера Бенфики Давида Нереса. Сумма перехода составит около 30 млн евро.

Читай также: Хавбек Манчестер Юнайтед открыт к переходу в Наполи

В течение следующих 48 часов Нерес приедет в Италию, а в понедельник пройдет медосмотр для своего нового клуба. За это время стороны должны согласовать последние детали трансфера.

Отметим, что зимой 2022 года Давид переходил в Шахтер, но из-за начала полномасштабного вторжения он так и не сыграл за клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!