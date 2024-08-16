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Наполи подпишет экс-игрока Шахтера

Давид Нерес перейдет к «партенопейцам».
Сегодня, 18:34
Давид Нерес / Getty Images
Давид Нерес / Getty Images

Итальянский Наполи усилит свою линию атаки накануне старта новой эры под руководством Антонио Конте.

Как сообщает Фабрицио Романо, «партенопейцы» договорились о трансфере вингера Бенфики Давида Нереса. Сумма перехода составит около 30 млн евро.

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В течение следующих 48 часов Нерес приедет в Италию, а в понедельник пройдет медосмотр для своего нового клуба. За это время стороны должны согласовать последние детали трансфера.

Отметим, что зимой 2022 года Давид переходил в Шахтер, но из-за начала полномасштабного вторжения он так и не сыграл за клуб.

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