Хавбек Манчестер Юнайтед открыт к переходу в Наполи

Клубам осталось лишь договориться о всех условиях потенциальной сделки.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей дал "зеленый свет" на свой переход в Наполи, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, неаполитанцы предложили манкунианцам аренду 27-летнего шотландца с опцией выкупа.

Однако данная схема сделки не устраивает "красных дьяволов" - они хотят либо продать футболиста, либо отдать его в аренду с обязательством выкупа. За МакТоминея англичане намерены выручить 30 миллионов евро.

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Стоит отметить, что контракт МакТоминея с Юнайтед рассчитан до лета 2025 года, но у клуба есть опция продления на год.

Ранее капитан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш признался, что имел возможность сменить команду до продления контракта с клубом.

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