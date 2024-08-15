Хавбек Манчестер Юнайтед открыт к переходу в Наполи
Полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей дал "зеленый свет" на свой переход в Наполи, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, неаполитанцы предложили манкунианцам аренду 27-летнего шотландца с опцией выкупа.
Однако данная схема сделки не устраивает "красных дьяволов" - они хотят либо продать футболиста, либо отдать его в аренду с обязательством выкупа. За МакТоминея англичане намерены выручить 30 миллионов евро.
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Стоит отметить, что контракт МакТоминея с Юнайтед рассчитан до лета 2025 года, но у клуба есть опция продления на год.
Ранее капитан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш признался, что имел возможность сменить команду до продления контракта с клубом.
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