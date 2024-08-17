Тен Хаг опозорился, вспомнив о россии после удачного дебюта Зиркзе за Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед победоносно стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги, минимально победив Фулхэм благодаря голу новичка Джошуа Зиркзе.

Читай также: Зиркзе - 22-й игрок в истории Манчестер Юнайтед, который отметился голом в дебютном матче

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг подвел итоги победной игры, похвалив Зиркзе, вспомнив о росии:

"Не имеет значения, нидерландец, англичанин, россиянин или южноамериканец. Он - игрок Манчестер Юнайтед, и для нападающего очень хорошо выйти и забить свой первый гол.

У него есть некоторые качества, которых у нас не было, и он сразу это показал. Он очень хорош в связывании комбинаций, но он должен входить в штрафную, чтобы забивать голы. Это то, что он сделал сегодня", – цитирует Тен Хага BBC.

Напомним, в следующем туре АПЛ Манчестер Юнайтед сыграет против Брайтона. Матч запланирован на субботу, 24 августа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!