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Тен Хаг опозорился, вспомнив о россии после удачного дебюта Зиркзе за Манчестер Юнайтед

Эрик Тен Хаг похвалил форварда.
Сегодня, 13:55
Эрик Тен Хаг и Джошуа Зиркзе / Getty Images
Эрик Тен Хаг и Джошуа Зиркзе / Getty Images

Манчестер Юнайтед победоносно стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги, минимально победив Фулхэм благодаря голу новичка Джошуа Зиркзе.

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Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг подвел итоги победной игры, похвалив Зиркзе, вспомнив о росии:

"Не имеет значения, нидерландец, англичанин, россиянин или южноамериканец. Он - игрок Манчестер Юнайтед, и для нападающего очень хорошо выйти и забить свой первый гол.

У него есть некоторые качества, которых у нас не было, и он сразу это показал. Он очень хорош в связывании комбинаций, но он должен входить в штрафную, чтобы забивать голы. Это то, что он сделал сегодня", – цитирует Тен Хага BBC.

Напомним, в следующем туре АПЛ Манчестер Юнайтед сыграет против Брайтона. Матч запланирован на субботу, 24 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик тен Хаг Джошуа Зиркзе ФК Манчестер Юнайтед

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