Зиркзе - 22-й игрок в истории Манчестер Юнайтед, который отметился голом в дебютном матче

Манчестер Юнайтед начал новый сезон Английской Премьер-лиги с домашней победы над Фулхэмом со счетом 1:0.

Единственный гол поединка оформил новичок "красных дьяволов" Джошуа Зиркзе, который замкнул передачу Алехандро Гарначо.

Как сообщает Opta, Зиркзе стал 22-м игроком в истории Манчестер Юнайтед, которому удалось отметиться голом в своей дебютной игре.

Это третий результат в Англии после Астон Виллы (26) и Челси (27).

