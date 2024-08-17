Салиба установил клубный рекорд Арсенала

С Уильямом на поле "канониры" очень часто побеждают.

В рамках первого тура АПЛ Арсенал уверенно победил Вулверхэмптон.

Весь матч в составе "канониров" отыграл Уильям Салиба, который одержал 50-ю победу в 66 матчах за лондонцев. Это наименьшее количество матчей в истории Арсенала, за которое игрок одерживал 50 побед.

В 30 из 50 победных поединков, в которых Салиба выходил на поле его команда также сохраняла ворота "сухими".

Отметим, ранее сообщалось, что одноклубник Миколенко установил антирекорд АПЛ.

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