Анри покинул пост тренера олимпийской сборной Франции

Тьерри Анри покинул пост главного тренера олимпийской сборной Франции.

Напомним, что команда под руководством легендарного экс-форварда сумела завоевать серебро на Олимпиаде в Париже.

В финале сборная Франции уступила испанцам со счетом 5:3.

Информацию об уходе Анри подтвердила Федерация футбола Франции, заявив, что Тьерри покинул пост по личным причинам. Его контракт действовал до лета 2025 года.

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