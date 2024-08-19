iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анри покинул пост тренера олимпийской сборной Франции

Экс-форварда вынудили уйти личные причины.
Сегодня, 16:51
Тьерри Анри / Getty Images
Тьерри Анри / Getty Images

Тьерри Анри покинул пост главного тренера олимпийской сборной Франции.

Напомним, что команда под руководством легендарного экс-форварда сумела завоевать серебро на Олимпиаде в Париже.

В финале сборная Франции уступила испанцам со счетом 5:3.

Информацию об уходе Анри подтвердила Федерация футбола Франции, заявив, что Тьерри покинул пост по личным причинам. Его контракт действовал до лета 2025 года.

Ранее также Гари Невилл снова раскритиковал Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тьерри Анри

Статьи по теме

Анри - о переходе в Арсенал: Венгер сказал, что в Ювентусе я теряю время Анри - о переходе в Арсенал: Венгер сказал, что в Ювентусе я теряю время
"В последний раз я слышал столько отказов в школе": Анри рассказал о трудностях при выборе состава на Олимпиаду "В последний раз я слышал столько отказов в школе": Анри рассказал о трудностях при выборе состава на Олимпиаду
Анри - о Мбаппе: Для меня он лучший игрок в истории ПСЖ Анри - о Мбаппе: Для меня он лучший игрок в истории ПСЖ
Анри оценил вероятный переход Мбаппе в Реал Анри оценил вероятный переход Мбаппе в Реал
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ювентуса, Тоттенхэма и Атлетико
просмотров

Последние новости

Европа19:35
Гюндоган завершил карьеру в сборной Германии
Европа19:16
Динамо vs Шахтер, Реал vs Барселона, Ман Сити: кто станет чемпионом в сезоне-2024/25
Формула 119:12
Леклер: Для меня появление Хэмилтона в Феррари - это только хорошая новость
Бокс18:38
"Был фанатом Гарри Невилла": Усик назвал свою любимую футбольную команду
Европа18:33
Манчестер Сити связался с Гюндоганом, Гвардиола готов рассмотреть возвращение хавбека
Формула 118:11
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Формула 118:10
Гран-при Нидерландов: Формула-1 возвращается после летнего перерыва
Украина18:07
Ротань назвал футболистов, которые готовы к вызову в сборную Украины
Сборные18:00
Стив Керр покинет должность тренера сборной США
Европа17:47
Тренер Челси объяснил, почему Мудрик не сыграл против Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK