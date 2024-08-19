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Лестер - Тоттенхэм 1:1: обзор матча и результат игры 19.08.2024

"Лисы" достаточно успешно начали сезон после возвращения в АПЛ.
Вчера, 23:59
Джейми Варди / Getty Images
Джейми Варди / Getty Images

В понедельник, 19 августа, на Кинг Пауэр Стэдиум прошел матч первого тура Английской Премьер-лиги между Лестером и Тоттенхэмом.

Для команды Стива Купера это была первая игра после возвращения в высший дивизион. И поединок против сильного оппонента она провела очень достойно.

Хотя по итогам первого тайма "лисы" оказались в роли отстающих: Джеймс Мэддисон забросил мяч в штрафную, а там Педро Порро ударом головой поразил дальний угол.

Но сразу после перерыва счет вновь был равный - причем гол снова был забит ударом головой.

На 53-й минуте Иссахаку Фатаву навесил на дальнюю штангу, где Джейми Варди в полном одиночестве успешно замкнул подачу.

Ближе к концу встречи Ангелос Постекоглу был вынужден менять Родриго Бентанкура из-за травмы головы. К сожалению, это был самый запоминающийся момент в оставшееся время - матч так и завершился ничейным результатом 1:1.

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Статистика матча Лестер - Тоттенхэм первого тура АПЛ

Лестер - Тоттенхэм 1:1
Голы: Варди, 58 - Порро, 29.

Ожидаемые голы (xG): 1.15 - 0.98
Владение мячом: 27% - 73%
Удары: 7 - 15
Удары в створ: 3 - 6
Фолы: 11 - 12

Лестер: Германсен - Джастин, Вестергор, Фас, Кристиансен - Уинкс, Ндиди, Фатаву, Буонанотте (Сумаре, 79), Де Кордова-Рид (Макетир, 86) - Варди (Мавидиди, 79).

Тоттенхэм: Викарио - Порро (Спенс, 90+3), Ромеро, ван де Вен, Удоги - Сарр (Бергвалль, 78), Бентанкур (Грэй, 78), Мэддисон (Кулушевски, 78) - Джонсон (Вернер, 78), Соланке, Сон (Ришарлисон, 90+3).

Предупреждение: Фас - Бентанкур.

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