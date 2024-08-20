Полузащитник Ливерпуля пройдет медосмотр в РБ Зальцбург накануне матча с Динамо

Наставник Динамо поделился мыслями о сопернике в квалификации Лиги чемпионов.

РБ Зальцбург усилится накануне игры с Динамо.

Как сообщает Sky Sports, 20-летний англичанин Бобби Кларк прибыл в Австрию на медосмотр перед официальным переходом в стан Ред Булла. Сумма трансфера составила 10 млн фунтов.

Полузащитник подпишет с австрийским грандом контракт до 2029 года. Ливерпуль будет иметь процент от возможной перепродажи Бобби, а также возможность приоритетного выкупа.

Отметим, что главным тренером Зальцбурга является Пепейн Лийндерс, который был ассистентом Юргена Клоппа в Ливерпуле.

Матч РБ Зальцбург - Динамо состоится завтра, 21 августа, в 22:00 по Киеву.

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