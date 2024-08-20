Середняк Ла Лиги может подписать Хуммельса
Немецкий центральный защитник Матс Хуммельс до сих пор не нашел новую команду, но у него появилась еще одна опция продолжения карьеры.
Как сообщает издание Diario de Gipuzkoa, в услугах игрока заинтересован местный Реал Сосьедад.
Отмечается, что выбор в пользу Матса сделан потому, что он знает испанский и у него не будет проблем с адаптацией, а также он может стать «ментором» для местного таланта Йона Мартина.
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Потенциальные условия сделки с Хуммельсом не сообщаются на данный момент.
Отметим, что в течение трансферного окна 35-летним немцем также интересовались, по меньшей мере, Брайтон и Болонья.
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