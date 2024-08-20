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Середняк Ла Лиги может подписать Хуммельса

Реал Сосьедад вступил в борьбу за Матса.
Сегодня, 22:15
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Немецкий центральный защитник Матс Хуммельс до сих пор не нашел новую команду, но у него появилась еще одна опция продолжения карьеры.

Как сообщает издание Diario de Gipuzkoa, в услугах игрока заинтересован местный Реал Сосьедад.

Отмечается, что выбор в пользу Матса сделан потому, что он знает испанский и у него не будет проблем с адаптацией, а также он может стать «ментором» для местного таланта Йона Мартина.

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Потенциальные условия сделки с Хуммельсом не сообщаются на данный момент.

Отметим, что в течение трансферного окна 35-летним немцем также интересовались, по меньшей мере, Брайтон и Болонья.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матс Хуммельс Реал Сосьедад

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