Рабьо отказал трем топ-клубам ради АПЛ
Его мать уже ведёт переговоры с английскими командами.
Французский хавбек Адриен Рабьо отказал нескольким топ-клубам, пишет L’Equipe.
По информации издания, француз, ставший этим летом свободным агентом отказал Интеру, Баварии и Атлетико.
Ни один из клубов не сумел убедить Рабьо присоединиться к ним. Так, например, Бавария отказалась платить хавбеку по 7,5 млн евро в год.
Приоритет для Рабьо была и остаётся АПЛ, и на текущий момент его мать и по совместительству его агент ведёт переговоры с несколькими английскими клубами.
Однако издание не сообщает, кто именно сохраняет интерес к 29-летнему полузащитнику.
Ранее также Челси объявил о переходе Жоау Феликса.
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