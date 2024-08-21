Рабьо отказал трем топ-клубам ради АПЛ

Его мать уже ведёт переговоры с английскими командами.

Французский хавбек Адриен Рабьо отказал нескольким топ-клубам, пишет L’Equipe.

По информации издания, француз, ставший этим летом свободным агентом отказал Интеру, Баварии и Атлетико.

Ни один из клубов не сумел убедить Рабьо присоединиться к ним. Так, например, Бавария отказалась платить хавбеку по 7,5 млн евро в год.

Приоритет для Рабьо была и остаётся АПЛ, и на текущий момент его мать и по совместительству его агент ведёт переговоры с несколькими английскими клубами.

Однако издание не сообщает, кто именно сохраняет интерес к 29-летнему полузащитнику.

Ранее также Челси объявил о переходе Жоау Феликса.

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