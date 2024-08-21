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Динамо объявило состав на игру с РБ Зальцбург

Александр Шовковский обошелся без сюрпризов.
Вчера, 21:16

Динамо примет РБ Зальцбург в рамках квалификации Лиги чемпионов в польском Люблине.

«Бело-синие» определились с составом на поединок. Александр Шовковский выпустил полностью проверенную 11-ку игроков.

Динамо: Бущан - Караваев, Михавко, Попов, Дубинчак - Бражко, Шапаренко, Пихаленок - Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Рубчинский, Лонвейк, Андриевский, Тымчик, Супряга, Себальйос, Биловар, Брагару, Михайленко, Волошин.

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РБ Зальцбург: Бласвик - Дедич, Пьонтковски, Байду, Терзич - Бидструп, Гурна-Дуат, Кьергаард - Нене, Ео, Глух.

Запасные: Ван дер Бремпт, Око, Капальдо, Диамбу, Ратков, Шлягер, Лукич, Дагим, Мельберг, Диаките, Хамжич.

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