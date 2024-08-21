Барселона пытается подписать новый контракт с Nike

Барселона ведет переговоры о новом контракте с Nike, пишет COPE.

Каталонцам очень нужен улучшенный контракт, это позволит клубу наконец заявить Дани Ольмо.

Как пишет издание, каталонцам очень нужна эта улучшенная сделка, так как продажи Илкая Гюндогана все равно не хватило, чтобы закрыть дыру в бюджете.

Барселона просит от Nike 100 млн евро, в то время как компания готова предложить немного меньше. При этом, отметим, сейчас клуб получает лишь 60 млн евро.

Если улучшенный контракт не удастся подписать, то для заявик Дани Ольмо придется продавать еще одного игрока.

Ранее также сообщалось, что Аякс заинтересовался игроком Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!