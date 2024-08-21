iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона пытается подписать новый контракт с Nike

Каталонцам очень нужны дополнительные средства.
Вчера, 21:16
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Барселона ведет переговоры о новом контракте с Nike, пишет COPE.

Каталонцам очень нужен улучшенный контракт, это позволит клубу наконец заявить Дани Ольмо.

Как пишет издание, каталонцам очень нужна эта улучшенная сделка, так как продажи Илкая Гюндогана все равно не хватило, чтобы закрыть дыру в бюджете.

Барселона просит от Nike 100 млн евро, в то время как компания готова предложить немного меньше. При этом, отметим, сейчас клуб получает лишь 60 млн евро.

Если улучшенный контракт не удастся подписать, то для заявик Дани Ольмо придется продавать еще одного игрока.

Ранее также сообщалось, что Аякс заинтересовался игроком Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Барселона попытается подписать вингера из Серии А Барселона попытается подписать вингера из Серии А
Фабрегас подпишет в свою команду легенду Барселоны Фабрегас подпишет в свою команду легенду Барселоны
Нидерландский топ-клуб нацелился на защитника Барселоны Нидерландский топ-клуб нацелился на защитника Барселоны
Гюндоган договорился с Манчестер Сити о возвращении Гюндоган договорился с Манчестер Сити о возвращении
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург: видео голов
Динамо - РБ Зальцбург: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, поединок Динамо и матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Украина00:10
Динамо Киев: "Бело-синие" проиграли Зальцбургу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Динамо обидно проиграло РБ Зальцбург в первом матче плей-офф квалификации
Европа23:50
"Он похож на меня": Платини рассказал, кого считает лучшим игроком мира
Европа23:35
Одноклубник Зинченко перейдет в аутсайдера АПЛ
Лига Чемпионов23:22
Динамо - РБ Зальцбург: видео голов
Европа23:09
Атлетико усилится одним из лучших игроков чемпионата Нидерландов
Лига Чемпионов23:00
Динамо - Зальцбург: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Европа22:53
Барселона попытается подписать вингера из Серии А
Европа22:31
Дочь легенды Реала будет выступать за женский состав клуба
Еврокубки22:30
Днепр проведет оба матча квалификации Кубка Европы на площадке соперника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK