Нидерландский топ-клуб нацелился на защитника Барселоны
Барселоне нужно избавиться еще от кого-то, чтобы зарегистрировать Дани Ольмо и похоже следующим кому укажут на выход станет Микаил Фае.
Как сообщает Фабрицио Романо, в услугах 20-летнего сенегальца заинтересованы ПСВ, Лилль и Ренн. Все три клуба уже прислали свои предложения каталонцам.
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Все три клуба предлагают Барселоне полноценный трансфер с опцией воспользоваться первоочередным правом выкупа игрока. Решение о продолжении карьеры примет лагерь центрального защитника.
Стоит сказать, что за первую команду Барсы Фае так и не дебютировал, но за Барселону Б провел в прошлом сезоне 35 матчей, забив 4 гола.
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