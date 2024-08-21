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Нидерландский топ-клуб нацелился на защитника Барселоны

Микаил Фае может оказаться в ПСВ.
Сегодня, 19:36
Микаил Файе / Getty Images
Микаил Файе / Getty Images

Барселоне нужно избавиться еще от кого-то, чтобы зарегистрировать Дани Ольмо и похоже следующим кому укажут на выход станет Микаил Фае.

Как сообщает Фабрицио Романо, в услугах 20-летнего сенегальца заинтересованы ПСВ, Лилль и Ренн. Все три клуба уже прислали свои предложения каталонцам.

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Все три клуба предлагают Барселоне полноценный трансфер с опцией воспользоваться первоочередным правом выкупа игрока. Решение о продолжении карьеры примет лагерь центрального защитника.

Стоит сказать, что за первую команду Барсы Фае так и не дебютировал, но за Барселону Б провел в прошлом сезоне 35 матчей, забив 4 гола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСВ

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