Фанаты Атлетико в своем стиле попрощались с Феликсом

Фанаты Атлетико попрощались по-своему с Жоау Феликсом.

Напомним, португальский нападающий присоединился к Челси на постоянной основе за 52 млн евро.

Фанаты сразу же отметили переход Жоау в своем стиле - забросав мусором его табличку около домашней арены.

Отметим, что клуб не в первый раз прощается с Феликсом, а фанаты, соответственно, не в первый раз прооводят подобную акцию. Ранее доходило даже до сожжения футболки португальца.

Ранее также сообщалось, что теперь Атлетико планирует усилить линию защиту.

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