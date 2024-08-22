Фанаты Атлетико в своем стиле попрощались с Феликсом
Снова досталось безобидной табличке игрока.
Фанаты Атлетико попрощались по-своему с Жоау Феликсом.
Напомним, португальский нападающий присоединился к Челси на постоянной основе за 52 млн евро.
Фанаты сразу же отметили переход Жоау в своем стиле - забросав мусором его табличку около домашней арены.
La placa de Joao Felix en el Metropolitano @ESPNFC @ESPNDeportes pic.twitter.com/l5WqYQYSTl— Rodrigo Fáez 🕶🐝 (@RodrigoFaez) August 21, 2024
Отметим, что клуб не в первый раз прощается с Феликсом, а фанаты, соответственно, не в первый раз прооводят подобную акцию. Ранее доходило даже до сожжения футболки португальца.
Ранее также сообщалось, что теперь Атлетико планирует усилить линию защиту.
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