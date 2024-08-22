Защитник Манчестер Сити может присоединиться к Неймару в Саудовской Аравии

Будучи ненужным своей команде, Жоау Канселу получил шанс хотя бы заработать.

Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Фабрицио Романо, Аль-Хиляль сделал "горожанам" официальное предложение насчет приобретения 30-летнего португальца.

Саудовский клуб ведет переговоры с англичанами, а также представителями защитника.

Напомним, что Жоау Канселу не входит в планы главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, так как между ними существуют разногласия.

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По этой причине футболист последние полтора года провел в арендах в Баварии и Барселоне.

В нынешнем сезоне Канселу не попал в заявку Манчестер Сити ни на матч Суперкубка Англии, ни на матч первого тура АПЛ.

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