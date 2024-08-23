Жирона приобрела конкурента Цыганкову

Каталонская Жирона усилилась талантливым вингером.

Как сообщает пресс-служба клуба, к коллективу Мичела присоединился Ясер Асприлья. Сумма трансфера составила 18 млн евро + 7 млн евро возможных бонусов.

Контракт с 20-летним колумбийцем подписан до конца июня 2030 года. Зарплата футболиста не сообщается.

Отметим, что основная позиция Ясера на правом фланге атаки, поэтому он будет главным конкурентом Виктора Цыганкова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!