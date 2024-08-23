iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жирона приобрела конкурента Цыганкову

Ясер Асприлья подписал контракт с каталонцами.
Сегодня, 18:59
Ясер Асприлья / gironafc.cat
Ясер Асприлья / gironafc.cat

Каталонская Жирона усилилась талантливым вингером.

Как сообщает пресс-служба клуба, к коллективу Мичела присоединился Ясер Асприлья. Сумма трансфера составила 18 млн евро + 7 млн евро возможных бонусов.

Контракт с 20-летним колумбийцем подписан до конца июня 2030 года. Зарплата футболиста не сообщается.

Отметим, что основная позиция Ясера на правом фланге атаки, поэтому он будет главным конкурентом Виктора Цыганкова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

Статьи по теме

Жирона подпишет талантливого конкурента Цыганкову Жирона подпишет талантливого конкурента Цыганкову
Цыганков сменил агента - украинец прекратил сотрудничество с братом Гвардиолы Цыганков сменил агента - украинец прекратил сотрудничество с братом Гвардиолы
Цыганков может попрощаться с еще одним одноклубником Цыганков может попрощаться с еще одним одноклубником
Жирона без Цыганкова стартовала в Ла Лиге с ничьей против будущего соперника Кривбасса Жирона без Цыганкова стартовала в Ла Лиге с ничьей против будущего соперника Кривбасса
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Байер стартует в Бундеслиге, начало второго тура в Испании и Франции
просмотров

Последние новости

Европа20:55
Капитан Барселоны обратился к Гюндогану после возвращения немца в Манчестер Сити: Мне не хватит наших разговоров
Европа20:44
Команда Зинченко по CS 2 впервые вышла на региональные отборы к Major
Европа20:32
Анчелотти сделал важное заявление о трансферах Реала
Европа19:58
Португальский гранд может арендовать одноклубника Зинченко
Европа19:32
Новичок Серии А объявил о подписании легенды Барселоны
Европа18:59
Жирона приобрела конкурента Цыганкову
Европа18:25
Барселона продлила контракт с воспитанником, забившим дубль Реалу
Европа17:56
Ювентус начал переговоры по игроку Манчестер Юнайтед
Европа17:51
Дочь Суркиса объявила о беременности от футболиста Динамо
Европа17:40
Флик заявил, что Ольмо готов играть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK