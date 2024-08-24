Симеоне анонсировал еще два трансфера Атлетико в это трансферное окно

Но не назвал имен.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказался о трансферах клуба в это окно.

По словам аргентинского специалиста, "матрасники" подпишут еще двух игроков. Имен наставник мадридского клуба не раскрыл.

"Двое игроков еще не приехали, и через несколько часов они будут с нами", - сказал Симеоне.

Скорее всего, речь идет о Хуане Муссо, который станет новым вторым вратарем клуба и о Клемане Лангле, которого возьмут в аренду из Барселоны

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!