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Пушич - о поражении Александрии: Недопустимо проигрывать таким образом

Рулевой Шахтера высказался об игре чемпионата Украины.
Сегодня, 16:27
Марино Пушич / Getty Images
Марино Пушич / Getty Images

В рамках четвертого тура чемпионата Украины Шахтер уступил Александрии в «голевой перестрелке».

Наставник «горняков» Марино Пушич высказался об итогах игры. По словам специалиста, этот поединок в исполнении его подопечных был ужасным.

"Я могу много рассказать об игре, но в этом не будет много смысла. Мне в определенной степени трудно поверить, что мы проиграли эту игру. Я склонен считать, что все-таки мы в большей степени подарили эту победу нашему оппоненту.

Я разочарован, команда разочарована. Будет очень сложно резюмировать эту игру. Недопустимо проигрывать подобным способом. Это не тот стиль игры, который мы преследуем. Ужасно. Безусловно, ужасно - это все, что я мог бы сказать о сегодняшней игре. Это не сработало по тому методу, по которому мы видим футбол.

На игру повлиял один момент - это был первый гол нашего оппонента. Мы играли великолепно, я был полностью доволен нашей игрой до первого пропущенного мяча. Я был уверен, что мы сможем вернуться в игру и играть так, как мы играли в первые минуты.

Но мы пропустили второй гол, который был невероятным по своему исполнению - с очень дальней дистанции".

Также тренер украинского гранда, что Шахтер мог вернуться в эту игру при ничейном счете, но продолжил допускать ошибки.

"С тем стилем, с которым мы играли, можно сказать, что мы сами напросились на проблемы, на те проблемы, с которыми нам потом пришлось столкнуться.

После 2:2 мы хотели изменить игру, перевернуть ее, но продолжили переворачивать ее не в свою пользу, создавать сопернику моменты ни с чего. Было сложно на ментальном уровне.

У меня не в чем обвинять свою команду. Мы отдали всех себя, я видел отдачу игроков, то, как они вели себя на поле, как они реагировали на ход событий. В силу наших ошибок мы не смогли перевернуть игру.

Мы подарили эту победу нашему сопернику. Я очень расстроен. Подобные явления не могут случаться с нами. Будем много думать об этом", - сказал Пушич.

Отметим, что у Шахтера уже второе поражение в этом сезоне, а вот Александрия пока идет без потери очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер александрия Марино Пушич

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