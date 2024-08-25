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Флик - о победе Барселоны над Атлетиком: Здорово, когда есть страсть

Каталонцы в тяжелом матче обыграли басков.
Сегодня, 12:45
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Каталонская Барселона обыграла Атлетик из Бильбао в тяжелом матче в рамках второго тура испанской Примеры.

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Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик подвел итоги игры, похвалив главного бомбардира Барселоны Роберта Левандовски:

"Я очень рад. Я очень доволен победой. Здорово, когда есть страсть и энергия, но я прошу немного больше спокойствия. Сейчас пора порадоваться шести очкам, я рад за команду и футболистов. Атлетик не оставляет свободных зон и обыграть команду, которая создает такие сложности, хорошо.

Думаю, что лучшая версия Левандовского вернулась, я очень хорошо его знаю, он отлично прессингует, я им очень доволен. Рафинья имеет новую позицию? Рафа способен играть на любой позиции в атаке. Он может быть "десяткой", может менять позицию. С точки зрения прессинга, это для нас очень полезно", - цитирует Флик АS.

Напомним, в следующем туре испанской Примеры подопечные Флика встретятся с Райо Вальекано.

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