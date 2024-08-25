Довбик - в старте на первый домашний матч Ромы в сезоне

В рамках 2-го тура Серии А Рома встретится на Стадио Олимпико с Эмполи.

В старте «волков» с первых минут выйдет Артем Довбык. Это будет его первый домашний матч в футболке столичного клуба.

Рома: Свилар - Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо - Кристанте, Паредес, Пеллегрини - Дибала, Суле - Довбык.

Запасные: Рен. Марин, Райан, Смоллинг, Даль, Сангаре, Бове, Пизилли, Ле Фе, Залевски, Абрагам, Бальданци, Жуан Кошта, Эль Шаарави, Шомуродов.

Эмполи: Васкес - Валюкевич, Исмайли, Вити - Гьяси, Малех, Гендерсон, Пеццелла - Фаццини, Сольбаккен - Коломбо.

Запасные: Сегетти, Кьерра, Гогличидзе, Гуарино, Стоянович, Тосто, Марьянуччи, Шпенди, Попов

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