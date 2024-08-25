iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик - в старте на первый домашний матч Ромы в сезоне

Артем сможет показать свои лучшие качества своим новым фанатам.
Сегодня, 21:23
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 2-го тура Серии А Рома встретится на Стадио Олимпико с Эмполи.

В старте «волков» с первых минут выйдет Артем Довбык. Это будет его первый домашний матч в футболке столичного клуба.

Рома: Свилар - Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо - Кристанте, Паредес, Пеллегрини - Дибала, Суле - Довбык.

Запасные: Рен. Марин, Райан, Смоллинг, Даль, Сангаре, Бове, Пизилли, Ле Фе, Залевски, Абрагам, Бальданци, Жуан Кошта, Эль Шаарави, Шомуродов.

Эмполи: Васкес - Валюкевич, Исмайли, Вити - Гьяси, Малех, Гендерсон, Пеццелла - Фаццини, Сольбаккен - Коломбо.

Запасные: Сегетти, Кьерра, Гогличидзе, Гуарино, Стоянович, Тосто, Марьянуччи, Шпенди, Попов

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

Клуб АПЛ собирается подписать главного конкурента Довбика Клуб АПЛ собирается подписать главного конкурента Довбика
Экс-игрок Ромы оценил трансфер Довбика: Он не звезда Экс-игрок Ромы оценил трансфер Довбика: Он не звезда
Нидерландский топ-клуб нацелился на одноклубника Довбика Нидерландский топ-клуб нацелился на одноклубника Довбика
Рома Довбика усилит проблемную позицию игроком из чемпионата Саудовской Аравии Рома Довбика усилит проблемную позицию игроком из чемпионата Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины
Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа23:24
Вингер сборной Аргентины присоединился к Ювентусу
Европа22:59
Экс-игрок Реала вернется в Ла Лигу
Европа22:58
Манчестер Юнайтед и Наполи согласовали условия трансфера МакТоминея
Европа22:41
Эндрик установил рекорд Реала в первом же матче за клуб
Формула 122:38
Норрис: Было приятно, когда я проезжал мимо Ферстаппена
Формула 122:01
Леклер: Приятно удивлен третьим местом на Гран-при Нидерландов
Европа21:59
Манчестер Юнайтед и Челси могут устроить обмен игроками
Европа21:44
Анчелотти поставил точку в вопросе будущего Лунина в Реале
Европа21:23
Довбик - в старте на первый домашний матч Ромы в сезоне
НБА20:57
Лейкерс хотят заманить Дончича в Лос-Анджелес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK