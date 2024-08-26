Конкурент Довбика близок к возвращению в АПЛ

Нападающий Ромы Тээми Абрахам может вернуться в АПЛ, пишет Николо Скира.

По информации инсайдера, переговоры о перехода форварда ведет Вест Хэм.

"Молотобойцы" хотят оформить аренду с опцией выкупа, при чем она может быть активирована посреди сезона, если сработают определенные условия.

На текущий момент клубы ведут переговоры и крайне близки к заключению сделки.

Напомним, Абрахам перешл в Рому за 40 млн евро в 2021 году, однако после взрывного первого сезона растерял форму.

Ранее также сообщалось, что Неймар пытался вернуться в Барселону.

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