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Экс-звезда Барселоны и Манчестер Сити объявил о завершении карьеры

Клаудио Браво завершил карьеру футболиста.
Сегодня, 12:24
Клаудио Браво / Getty Images
Клаудио Браво / Getty Images

Чилийский голкипер Клаудио Браво, выступавший в свое время за каталонскую Барселону и Манчестер Сити, официально объявил о завершении карьеры футболиста.

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"Я собираюсь покинуть профессиональный футбол. Пора закрыть очень важный цикл в моей жизни и начать другой этап, который, безусловно, будет таким же успешным", - сказал Браво своим поклонникам в Instagram.

Стоит отметить, Клаудио - воспитанник чилийского Коло-Коло. В 2006 году он переехал в Европу, где выступал за Реал Сосьедад. Спустя восемь лет он стал игроком Барселоны, с которой выиграл Лигу чемпионов и еще семь трофеев, включая два титула чемпиона Испании.

После периода в Барселоне Клаудио стал игроком Манчестер Сити, куда перешел в 2016 году.С "горожанами" он дважды завоевал чемпионство в АПЛ, выиграл Кубок Англии, дважды Суперкубок и трижды Кубок лиги. В 2020 году Браво вернулся в Испанию, где продолжил карьеру в Бетисе. Вместе с "зелеными" голкипер победил в Кубке Испании в 2022 году.

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