iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Одноклубник Ярмолюка договорился о контракте с саудовским топ-клубом

Айвен Тоуни может стать игроком Аль-Ахли.
Сегодня, 17:58
Айвен Тоуни / Getty Images
Айвен Тоуни / Getty Images

Нападающий Брентфорда Айвен Тоуни приблизился к переходу в Саудовскую Аравию.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, английский форвард договорился об условиях личного контракта с Аль-Ахли. Срок соглашения - 3 года, зарплата 20 миллионов евро в сезон.

Читай также: Брентфорд Ярмолюка опередил чемпиона Германии, подписав игрока Ливерпуля

Сейчас саудовский топ-клуб пытается договориться о сумме трансфера с «пчелами». Аль-Ахли готов заплатить 35 млн евро + бонусы, а Брентфорд хочет минимум 50 гарантированно.

В прошлом сезоне в первой половине сезона Тоуни не мог играть из-за дисквалификации, а во второй сыграл 17 матчей, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси хочет перехватить Тоуни.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд

Статьи по теме

Ливерпуль уверенно победил Брентфорд Ярмолюка Ливерпуль уверенно победил Брентфорд Ярмолюка
Байер поспорит с клубом АПЛ за защитника Ливерпуля Байер поспорит с клубом АПЛ за защитника Ливерпуля
Саудовский клуб продолжает попытки подписать форварда сборной Англии Саудовский клуб продолжает попытки подписать форварда сборной Англии
Игрок Ливерпуля пополнит стан Брентфорда Ярмолюка Игрок Ливерпуля пополнит стан Брентфорда Ярмолюка
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу
Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:59
Обладатель Лиги Европы подпишет защитника Байера
Формула 119:47
Уильямс решились произвести замену пилота накануне Гран-при Италии
Европа19:36
Экс-игрок Шахтера стал игроком клуба из второго дивизиона Англии
Европа19:17
Судебное заседание по делу Бартона длилось всего 10 минут
Европа18:58
Защитник Ман Сити перейдет в Аль-Хиляль
Формула 118:47
Пирелли показала призы Гран-при Италии в абстракционном стиле
Европа18:32
Арсенал подписал действующего чемпиона Европы
Европа17:58
Одноклубник Ярмолюка договорился о контракте с саудовским топ-клубом
Формула 117:40
Ньюи все еще оценивает предложения от команд
Европа17:19
Челси начал работу по трансферу центрального нападающего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK