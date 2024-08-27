Одноклубник Ярмолюка договорился о контракте с саудовским топ-клубом

Нападающий Брентфорда Айвен Тоуни приблизился к переходу в Саудовскую Аравию.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, английский форвард договорился об условиях личного контракта с Аль-Ахли. Срок соглашения - 3 года, зарплата 20 миллионов евро в сезон.

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Сейчас саудовский топ-клуб пытается договориться о сумме трансфера с «пчелами». Аль-Ахли готов заплатить 35 млн евро + бонусы, а Брентфорд хочет минимум 50 гарантированно.

В прошлом сезоне в первой половине сезона Тоуни не мог играть из-за дисквалификации, а во второй сыграл 17 матчей, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси хочет перехватить Тоуни.

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