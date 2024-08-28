Барселона хоче орендувати півзахисника Ліверпуля на місце таланта, який отримав важку травму

Проте, Штефан Байчетич сам не так давно відновився від важкого пошкодження.

Каталонська Барселона знайшла ким замінити Марка Берналя, який розірвав хрестоподібну зв'язку лівого коліна в матчі проти Райо Вальєкано.

Як повідомляє Фабріціо Романо, "синьо-гранатові" збираються орендувати опорного півзахисника Штефана Байчетича з Ліверпуля. Мова йде про платну оренду за 4 млн євро без права викупа.

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В послугах іспанця з сербським корінням також зацікавлений РБ Зальцбург, який тренує колишній асистент екстренера Ліверпуля Юргена Клоппа Пепейн Лійндерс.

Варто сказати, що сам Байчетич пропустив 41 матч Ліверпуля та молодіжних збірних Іспанії в минулому сезоні через важку травму литкового м'яза. Також Байчетич пропускав більше двох та п'яти місяців в сезонах-21/22 та 22/23 через різні травми.

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