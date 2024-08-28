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Барселона хоче орендувати півзахисника Ліверпуля на місце таланта, який отримав важку травму

Проте, Штефан Байчетич сам не так давно відновився від важкого пошкодження.
Сегодня, 19:39
Штефан Байчетич
Штефан Байчетич

Каталонська Барселона знайшла ким замінити Марка Берналя, який розірвав хрестоподібну зв'язку лівого коліна в матчі проти Райо Вальєкано.

Як повідомляє Фабріціо Романо, "синьо-гранатові" збираються орендувати опорного півзахисника Штефана Байчетича з Ліверпуля. Мова йде про платну оренду за 4 млн євро без права викупа.

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В послугах іспанця з сербським корінням також зацікавлений РБ Зальцбург, який тренує колишній асистент екстренера Ліверпуля Юргена Клоппа Пепейн Лійндерс.

Варто сказати, що сам Байчетич пропустив 41 матч Ліверпуля та молодіжних збірних Іспанії в минулому сезоні через важку травму литкового м'яза. Також Байчетич пропускав більше двох та п'яти місяців в сезонах-21/22 та 22/23 через різні травми.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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