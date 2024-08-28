Ярмолюк с Брентфордом прошли в следующий раунд Кубка лиги, Забарный и Борнмут - вылетели
В среду, 28 августа, в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги прошел ряд матчей.
В одном из них сошлись два представителя Английской Премьер-лиги - Вест Хэм и Борнмут.
Главный тренер "вишен" Андони Ираола решил дать отдохнуть своему основному центрбеку Илье Забарному, который оказался на скамейке запасных.
Там защитник сборной Украины провел всю игру, которую его команда проиграла - единственный гол встречи на свой счет записал Джаррод Боуэн.
Вест Хэм - Борнмут 1:0
Гол: Боуэн, 88.
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 15 - 13
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 15 - 13
Атаки: 104 - 107
Вест Хэм: Фабьянски - Цоуфал, Тодибо (Мавропанос, 46), Килман, Ван-Биссака - Альварес (Родригес, 60), Боуэн, Уорд-Прауз (Пакета, 60), Соучек, Саммервилл (Эмерсон, 74) - Фюллькруг (Кудус, 74).
Борнмут: Нету - Хилл, Хейсен, Сенеси, Смит - Скотт (Кук, 79), Кристи, Уаттара (Араухо, 87), Тавернье (Клюйверт, 68), Синистерра (Семенио, 68) - Джеббисон (Эванилсон, 46).
Предупреждения: Тодибо, Ван-Биссака, Мавропанос - Скотт, Эванилсон.
Читай также: Тренер Челси: Стерлинг – фантастический парень, но он мне не нужен
Параллельно Брентфорд с Егором Ярмолюком прибыл в Колчестер на матч против местной команды из Лиги 2.
Томас Франк доверил украинцу место в стартовом составе. И хотя Егор ничем заметным не отличился, он провел на поле все 90+ минут, а его команда победила благодаря голу Кина Льюис-Поттера.
Колчестер - Брентфорд 0:1
Гол: Льюис-Поттер, 45+1.
На 82-й минуте Джек Пэйн (Колчестер) не реализовал пенальти.
Владение мячом: 27% - 73%
Удары: 5 - 9
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 13 - 9
Атаки: 71 - 116
Колчестер: Мэйси - Хант (Эгбо, 46), Гудлифф, Доннелли - Вудьярд (Пейн, 46), Андерсон (Эдвардс, 62), Они (Товиде, 66), Рид, Яндоло (Гордон, 46) - Хоппер, Ихионвейн.
Брентфорд: Вальдимарссон - Тревитт, ван ден Берг, Ми, Янельт (Коллинз, 73) - Дамсгор (Йенсен, 73), Оньека (Конак, 89), Ярмолюк - Карвалью (Перт-Харрис, 84), Шаде (Висса, 73), Льюис-Поттер.
Предупреждения: Ихионвейн, Товиде - Льюис-Поттер.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!