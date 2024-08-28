Ярмолюк с Брентфордом прошли в следующий раунд Кубка лиги, Забарный и Борнмут - вылетели

Календарь для одного из украинцев в Англии будет менее загруженным.

В среду, 28 августа, в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги прошел ряд матчей.

В одном из них сошлись два представителя Английской Премьер-лиги - Вест Хэм и Борнмут.

Главный тренер "вишен" Андони Ираола решил дать отдохнуть своему основному центрбеку Илье Забарному, который оказался на скамейке запасных.

Там защитник сборной Украины провел всю игру, которую его команда проиграла - единственный гол встречи на свой счет записал Джаррод Боуэн.

Вест Хэм - Борнмут 1:0

Гол: Боуэн, 88.

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 15 - 13

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 15 - 13

Атаки: 104 - 107

Вест Хэм: Фабьянски - Цоуфал, Тодибо (Мавропанос, 46), Килман, Ван-Биссака - Альварес (Родригес, 60), Боуэн, Уорд-Прауз (Пакета, 60), Соучек, Саммервилл (Эмерсон, 74) - Фюллькруг (Кудус, 74).

Борнмут: Нету - Хилл, Хейсен, Сенеси, Смит - Скотт (Кук, 79), Кристи, Уаттара (Араухо, 87), Тавернье (Клюйверт, 68), Синистерра (Семенио, 68) - Джеббисон (Эванилсон, 46).

Предупреждения: Тодибо, Ван-Биссака, Мавропанос - Скотт, Эванилсон.

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Параллельно Брентфорд с Егором Ярмолюком прибыл в Колчестер на матч против местной команды из Лиги 2.

Томас Франк доверил украинцу место в стартовом составе. И хотя Егор ничем заметным не отличился, он провел на поле все 90+ минут, а его команда победила благодаря голу Кина Льюис-Поттера.

Колчестер - Брентфорд 0:1

Гол: Льюис-Поттер, 45+1.

На 82-й минуте Джек Пэйн (Колчестер) не реализовал пенальти.

Владение мячом: 27% - 73%

Удары: 5 - 9

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 13 - 9

Атаки: 71 - 116

Колчестер: Мэйси - Хант (Эгбо, 46), Гудлифф, Доннелли - Вудьярд (Пейн, 46), Андерсон (Эдвардс, 62), Они (Товиде, 66), Рид, Яндоло (Гордон, 46) - Хоппер, Ихионвейн.

Брентфорд: Вальдимарссон - Тревитт, ван ден Берг, Ми, Янельт (Коллинз, 73) - Дамсгор (Йенсен, 73), Оньека (Конак, 89), Ярмолюк - Карвалью (Перт-Харрис, 84), Шаде (Висса, 73), Льюис-Поттер.

Предупреждения: Ихионвейн, Товиде - Льюис-Поттер.

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