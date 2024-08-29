iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Милана стала звездой Интернета из-за видео с мужчиной и вином

Рууд Гуллит с забавным выражением лица наблюдал за главным персонажем видео.
Сегодня, 01:07
Рууд Гуллит / Getty Images
Рууд Гуллит / Getty Images

Легенда Милана и сборной Нидерландов Рууд Гуллит мгновенно стал мемом после того, как в Сети завирусилось видео с его участием, снятое в одном из заведений.

На лице 61-летнего нидерландца застыло восхищенное выражение, когда он наблюдал за тем, как мужчина за соседним столом выбирает бутылку вина.

Этот мужчина прошел через различные этапы процесса употребления вина, начиная с тщательного осмотра бутылки. Но на заднем плане все это время сидел не кто иной, как Гуллит.

Он на протяжении всего видео сидел и смотрел на этого персонажа с недоуменным выражением лица.

Читай также: В Милане категорично ответили относительно будущего Леау

И претенциозность ситуации, и блестящее выражение лица Гуллита вызвали шквал комментариев в Интернете.

Один из фанатов написал: "Рууд Гуллит - это все мы. Это надолго станет мемом". Другой добавил: "Пожимает руку официанту, как будто сам создал вино".

Еще один отметил: "Гуллит выступил так, что это войдет в историю мемов на века".

После своей легендарной игровой карьеры и далеко не самой удачной кареьры тренера Рууд Гуллит работает футбольным экспертом на множестве телеканалов, включая Sky Sports и BeIN Sports.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рууд Гуллит

Статьи по теме

Гуллит: Месси не лучший игрок всех времен Гуллит: Месси не лучший игрок всех времен
Гуллит назвал лучшего нападающего в истории, и это не Месси Гуллит назвал лучшего нападающего в истории, и это не Месси
Гуллит: Уход Роналду из Реала - автоматически минус 50 голов Гуллит: Уход Роналду из Реала - автоматически минус 50 голов
Ди Маттео защищает Торреса Ди Маттео защищает Торреса
Помочь журналистам

Видео

РБ Зальцбург - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов
РБ Зальцбург - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа01:07
Легенда Милана стала звездой Интернета из-за видео с мужчиной и вином
Лига Чемпионов00:42
Жеребкування Ліги чемпіонів: визначились склади всіх кошиків
Европа00:33
Атлетико не смог обыграть Эспаньол, "забив" два гола и нанеся более 20 ударов
Лига конференций00:15
Сербский Партизан опозорился в еврокубках, повторив антирекорд исчезнувшего украинского клуба
Теннис00:01
Украинцы на US Open: Костюк и Людмила Киченок прошли в следующий раунд турнира
Вчера, 23:58
Европа23:58
Ярмолюк с Брентфордом прошли в следующий раунд Кубка лиги, Забарный и Борнмут - вылетели
Олимпийские игры23:31
Президент Франции стоячими овациями встретил паралимпийскую сборную Украины
Лига конференций22:59
"Добирались в Испанию двое суток": Вернидуб рассказал о проблемах Кривбасса перед матчем с Бетисом
Европа22:49
Экс-звезду Тоттенхэма, уволенную за "неуместные сообщения" сотрудницам телеканала, ждет повышение
Украина22:10
Динамо объяснило, где смотреть матчи команды после присоединения к единому телепулу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK