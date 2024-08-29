Легенда Милана стала звездой Интернета из-за видео с мужчиной и вином
Легенда Милана и сборной Нидерландов Рууд Гуллит мгновенно стал мемом после того, как в Сети завирусилось видео с его участием, снятое в одном из заведений.
На лице 61-летнего нидерландца застыло восхищенное выражение, когда он наблюдал за тем, как мужчина за соседним столом выбирает бутылку вина.
Этот мужчина прошел через различные этапы процесса употребления вина, начиная с тщательного осмотра бутылки. Но на заднем плане все это время сидел не кто иной, как Гуллит.
Он на протяжении всего видео сидел и смотрел на этого персонажа с недоуменным выражением лица.
Ruud Gullit’s face in the background 😂😂— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) August 28, 2024
pic.twitter.com/Qx3an6mlvZ
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И претенциозность ситуации, и блестящее выражение лица Гуллита вызвали шквал комментариев в Интернете.
Один из фанатов написал: "Рууд Гуллит - это все мы. Это надолго станет мемом". Другой добавил: "Пожимает руку официанту, как будто сам создал вино".
Еще один отметил: "Гуллит выступил так, что это войдет в историю мемов на века".
После своей легендарной игровой карьеры и далеко не самой удачной кареьры тренера Рууд Гуллит работает футбольным экспертом на множестве телеканалов, включая Sky Sports и BeIN Sports.
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