Легенда Милана стала звездой Интернета из-за видео с мужчиной и вином

Легенда Милана и сборной Нидерландов Рууд Гуллит мгновенно стал мемом после того, как в Сети завирусилось видео с его участием, снятое в одном из заведений.

На лице 61-летнего нидерландца застыло восхищенное выражение, когда он наблюдал за тем, как мужчина за соседним столом выбирает бутылку вина.

Этот мужчина прошел через различные этапы процесса употребления вина, начиная с тщательного осмотра бутылки. Но на заднем плане все это время сидел не кто иной, как Гуллит.

Он на протяжении всего видео сидел и смотрел на этого персонажа с недоуменным выражением лица.

Ruud Gullit’s face in the background 😂😂



pic.twitter.com/Qx3an6mlvZ — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) August 28, 2024

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И претенциозность ситуации, и блестящее выражение лица Гуллита вызвали шквал комментариев в Интернете.

Один из фанатов написал: "Рууд Гуллит - это все мы. Это надолго станет мемом". Другой добавил: "Пожимает руку официанту, как будто сам создал вино".

Еще один отметил: "Гуллит выступил так, что это войдет в историю мемов на века".

После своей легендарной игровой карьеры и далеко не самой удачной кареьры тренера Рууд Гуллит работает футбольным экспертом на множестве телеканалов, включая Sky Sports и BeIN Sports.

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