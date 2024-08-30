Here we go! Фабрицио Романо выпил пива со звездой Формулы-1 накануне Гран-при Италии

Макс Ферстаппен и футбольный инсайдер поучаствовали в рекламной кампании одного из спонсоров.

Нынешняя неделя проходит под знаком будущего Гран-при Италии, который пройдет в Монце 1 сентября.

И пока команды только готовятся к началу гоночного уик-энда, один из пилотов уже побывал на автодроме, где встретился с известной личностью.

Трехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен был замечен в компании авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо.

Они оба выпили по бутылке безалкогольного пива в рамках рекламной интеграции Heineken, одного из спонсоров "королевы автоспорта".

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Италии.

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