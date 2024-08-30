Рома и Милан почти договорились об обмене игроками
Артем Довбик все же останется без конкурента.
Рома и Милан близки к обмену игроками, утверждает Фабрицио Романо.
Напомним, ранее сообщалось, что "россонери" решили выкупить Тэмми Абрахама, он и будет частью сделки.
Милан, чтобы не платить всю сумму, предложил Роме в обмен на форварда Алексиса Салемекерса.
В этом случае Рома будет вынуждена еще сверху доплатить 10 млн евро, однако стороны довольно сделкой и вскоре она будет завершена.
Ранее также сообщалось, что Ювентус может избавиться от проблемного хавбека.
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