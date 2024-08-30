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Рома Довбика собирается осуществить трансфер французского полузащитника

Ману Коне, вероятно, переберется в столичный клуб.
Сегодня, 13:27
Ману Коне / Getty Images
Ману Коне / Getty Images

Итальянская Рома собирается усилить линию полузащиты в последний день трансферного окна.

Как сообщает издание Foot Mercato, "волки" нацелились на подписание 23-летнего Ману Коне из Боруссии Менхенгладбах. Немецкий клуб готов отпустить своего игрока за 20 млн евро.

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Агенты француза находятся в Риме, чтобы быстро согласовать последние детали перехода, если клубы договорятся между собой, а они близки к этому.

Стоит сказать, что Коне выступает на позиции центрального полузащитника и по своему стилю игры более нацелен на оборонительные действия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

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