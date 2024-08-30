20-летний талант Жироны отправился в Саудовскую Аравию

Икер Альмена мог бы стать серьезным конкурентом Цыганкову.

Жирона официально попрощалась с Икером Альменой.

20-летний испанец был воспитанником каталонского клуба и считался одним из главных молодых талантов команды.

Теперь же Альмена продолжит карьеру в Аль-Кадиссии, где уже играют Начо и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Как сообщают саудовские СМИ, Аль-Кадиссия активировала опцию выкупа игрока в 5 млн евро, однако о личном контракте испанца ничего неизвестно.

Отметим, что Икер Альмена является универсальным игроком атаки и потенциально мог стать конкурентом Виктору Цыганкову.

Ранее также сообщалось, что Челси продал еще одного нападающего.

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