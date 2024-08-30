Милан может подписать бывшего лидера Ювентуса

Французский хавбек Адриен Рабьо может пополнить состав Милана, пишет RMC Sport.

В последние часы трансферного окна есть вероятность, что клуб покинет Исмаэль Беннасер. Алжирским хавбеком интересуются Марсель и Атлетико.

Французский клуб может попытаться подписать игрока до закрытия трансферного окна, и в таком случае Милану понадобится срочная замена.

Руководство "россонери" готово в таком случае попытаться пригласить Адриена Рабьо, который находится в статусе свободного агента.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция дедлайна трансферного окна.

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