Милан может подписать бывшего лидера Ювентуса
Адриен Рабьо может подменить другого игрока.
Французский хавбек Адриен Рабьо может пополнить состав Милана, пишет RMC Sport.
В последние часы трансферного окна есть вероятность, что клуб покинет Исмаэль Беннасер. Алжирским хавбеком интересуются Марсель и Атлетико.
Французский клуб может попытаться подписать игрока до закрытия трансферного окна, и в таком случае Милану понадобится срочная замена.
Руководство "россонери" готово в таком случае попытаться пригласить Адриена Рабьо, который находится в статусе свободного агента.
Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция дедлайна трансферного окна.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!