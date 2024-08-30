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Жирона взяла в аренду нападающего сборной Нидерландов

Арно Данжума стал партнером Виктора Цыганкова.
Вчера, 23:05
Арно Данжума / gironafc.cat
Арно Данжума / gironafc.cat

Жирона объявила об аренде нападающего Вильярреала Арно Данжума.

Речь идет о годовой аренды без права выкупа, однако неизвестно, кто будет платить игроку зарплату.

Напомним, Данжума перешел в Вильярреал в 2021 году из Борнмута, но большую часть времени провел в арендах в Тоттенхэме и Эвертоне.

В текущем сезоне Арно сыграл три матча, отметившись голами против Севильи и Атлетико.

Технически, Данжума левый вингер, однако при необходимости может сыграть на правом краю или в центре атаки.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция дедлайна трансферного окна.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

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