Жирона взяла в аренду нападающего сборной Нидерландов

Жирона объявила об аренде нападающего Вильярреала Арно Данжума.

Речь идет о годовой аренды без права выкупа, однако неизвестно, кто будет платить игроку зарплату.

Напомним, Данжума перешел в Вильярреал в 2021 году из Борнмута, но большую часть времени провел в арендах в Тоттенхэме и Эвертоне.

В текущем сезоне Арно сыграл три матча, отметившись голами против Севильи и Атлетико.

Технически, Данжума левый вингер, однако при необходимости может сыграть на правом краю или в центре атаки.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция дедлайна трансферного окна.

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