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Коваленко покинул Аталанту

Итальянский клуб досрочно прекратил сотрудничество с украинцем.
Сегодня, 19:35
Виктор Коваленко / atalanta.it
Виктор Коваленко / atalanta.it

Украинский полузащитник Виктор Коваленко больше не является игроком Аталанты.

Об этом итальянский клуб сообщил на своем официальном сайте.

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Аталанта досрочно расторгла контракт с 28-летним футболистом. Трудовой договор украинца с бергамаски был рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что Коваленко перешел в Аталанту из Шахтера зимой 2021 года за 600 тысяч евро. В составе команды из Бергамо украинский полузащитник принял участие в одном матче, сыграв несколько минут, после чего провел два сезона в аренде в Специи, а также один - в Эмполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта чемпионат Италии Серия А Виктор Коваленко

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