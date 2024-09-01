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Лонгвейк - об уходе из Динамо: Я получил много хорошего опыта

Джастин рад вернуться в Данию.
Сегодня, 12:29
Джастин Лонгвейк
Джастин Лонгвейк

Нидерландский полузащитник Джастин Лонгвейк покинул киевское Динамо, вернувшись в датский Виборг, за который будет выступать на правах аренды.

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Футболист поделился ожиданиями от нового сезона, признавшись, что многому научился у Динамо:

"Я скучал по клубу, и, конечно, по людям. Это очень теплый клуб, я скучал по городу. У меня много приятных воспоминаний здесь. Я следил почти за каждым матчем Виборга, но я не так много общался с игроками. Я просто следил но думаю, что все было здорово.

Я многому научился из прошлого, я играл за Динамо, получил много хорошего опыта. Как положительного, так и отрицательного. Тренировался со многими хорошими игроками. Я всегда стараюсь развивать себя, и потому я думаю, что возвращаюсь еще лучшей версией, чем был до этого", - цитирует Джастина клубная пресс-служба Виборга.

Напомним, нидерландец уже выступал за датский клуб. Джастин играл за Виборг в период с 2020 по 2022 годы.

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