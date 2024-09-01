Трубин может получить именитого наставника
Массимилиано Аллегри ведет переговоры с Бенфикой.
Бенфика рассматривает назанчение Массимилиано Аллегри, пишет ilBianconero.
Напомним, "орлы" попрощались с Рогером Шмидтом после неудачного старта сезона. Клуб после четырех туров занимает 4-ю строчку.
Аллегри же довольно громко покинул Ювентус и сейчас находится без работы.
Как утверждает издание, агент итальянского специалиста уже приехал в Лиссабон для переговоров.
Ранее также сообщалось, что и в Черноморец сватают нового тренера.
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