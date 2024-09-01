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Мареска - о ничьей с Кристал Пэлас: Стыдно за результат, но не за игру

Итальянец прокомментировал поединок против середняка АПЛ
Сегодня, 19:08
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Наставник Челси Энцо Мареска поделился мыслями о матче против Кристал Пэлас, где его команда сыграла вничью.

По словам итальянского специалиста, его команда заслужила победить.

«Мы абсолютно заслуживали победы в этом матче. Мы имели очень много моментов. Самая важная была наша игра, и она была на высоте. Сегодня мы допустили лишь два удара по своим воротам.

Мы не взяли три очка, но если мы будем играть так же, как сегодня, то, я думаю, мы будем побеждать».

Также Энцо отметил, что ему стыдно за результат.

«Мне немного стыдно за результат, но не за игру. Мы выбрали правильное направление. Теперь, когда приходят игроки, мы можем играть еще лучше, - сказал Мареска в интервью английскому телеканалу Sky Sports

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристал Пэлас Энцо Мареска

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