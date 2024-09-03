Гендиректор Манчестер Юнайтед выразил "полную поддержку" тен Хагу после поражения от Ливерпуля

Пока что никто и не собирается думать об увольнении нидерландского наставника.

Генеральный директор Манчестер Юнайтед Омар Беррада выступил с заявлением относительно судьбы главного тренера команды Эрика тен Хага.

Манкунианцы были разгромлены Ливерпулем (0:3) на Олд Траффорд, после чего вновь поднялся вопрос о потенциальном увольнении нидерландца.

Но Беррада заверил, что тен Хаг имеет полную поддержку руководства клуба.

"Эрик пользуется нашей полной поддержкой, и мы очень тесно сотрудничали с ним в это трансферное окно", - цитирует Берраду The Telegraph.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с ним, чтобы помочь ему добиться наилучших результатов для команды".

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Стоит отметить, что после разгрома от Ливерпуля Эрик тен Хаг считается главным фаворитом на первую тренерскую отставку сезона в АПЛ.

Напомним, что Манчестер Юнайтед потерпел уже третье поражение в четырех матчах сезона-2024/25. Ранее "красные дьяволы" проиграли Манчестер Сити в Суперкубке Англии (1:1, по пен. 6:7) и Брайтону (1:2) в чемпионате Англии.

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