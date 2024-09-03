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Осимхен дал добро на переход из Наполи в Галатасарай

Футболист добился выполнения своих условий.
Сегодня, 00:35
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

В ближайшее время форвард Наполи Виктор Осимхен перейдет в Галатасарай на правах сезонной аренды.

Как сообщает Фабрицио Романо, 25-летний нигериец добился выполнения двух своих условий, после чего он согласился переехать в Стамбул. 

По информации источника, Галатасарай будет вынужден бесплатно разорвать аренду в январе, если за Осимхеном придет какой-нибудь топ-клуб.

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Неаполитанцы в свою очередь согласились снизить сумму отступных со 130 миллионов евро до 75 миллионов с опцией продления до 2027 года.

У Галатасарая не будет ни опции выкупа, ни обязательства.

Напомним, что Виктор Осимхен не входит в планы нового главного тренера Наполи Антонио Конте. В связи с этим нападающий не был внесен в заявку партенопейцев на Серию А сезона-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи галатасарай Виктор Осимхен

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