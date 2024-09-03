iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона хотела подписать Онана из Манчестер Юнайтед, но отказалась от трансфера в последний момент

Трансфер не состоялся из-за отсутствия финансов.
Сегодня, 11:36
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Минувшим летом спортивный директор каталонской Барселоны Деку хотел подписать камерунского голкипера Манчестер Юнайтед Андре Онана. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Читай также: Деку хочет покинуть Барселону - Diario Sport

По данным источника, переход камерунца сорвался по той причине, что "блауграна" не имела достаточных средств на осуществление такого трансфера.

Стоит отметить, Онана перешла в Манчестер Юнайтед летом 2023 года из амстердамского Аякса.На его счету 55 матчей во всех турнирах за манкунианцев, 14 из которых он отыграл "на ноль".

Напомним, в нынешнем сезоне Барселона лидирует в Ла Лиге, набрав 12 турнирных пунктов после четырех сыгранных матчей. Манчестер Юнайтед находится на 14 месте в АПЛ, набрав 3 очка в трех турах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: андре онана ФК Барселона ФК Манчестер Юнайтед

Статьи по теме

"Это было немного безумно": Санчо признался, почему выбрал Челси "Это было немного безумно": Санчо признался, почему выбрал Челси
Барселона может подписать защитника сборной Португалии Барселона может подписать защитника сборной Португалии
Защитник Манчестер Юнайтед завершил международную карьеру Защитник Манчестер Юнайтед завершил международную карьеру
Легенда Баварии подверг критике руководство клуба за трансфер Де Лигта в Манчестер Юнайтед Легенда Баварии подверг критике руководство клуба за трансфер Де Лигта в Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:51
The International: онлайн-трансляция группового этапа
Киберспорт15:43
The International 2024: уже завтра стартует групповой этап
Украина15:35
Определился потенциальный соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА
Киберспорт15:15
NaVi - Lynn Vision: онлайн-трансляция матча на ESL Pro League Season 20
Олимпийские игры13:46
Украинка Ботурчук завоевала "бронзу" на Паралимпийских играх 2024 года в Париже
Европа13:22
Обнародованы финансовые условия контракта Луческу со сборной Румынии
Другие страны13:07
Схватил за ягодицу: Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте
Европа13:02
Экс-игрок Шахтера нашел новый клуб в Европе
Лига наций12:32
Трубин поделился ожиданиями от матчей Лиги наций: Этот турнир не может рассматриваться как контрольный
Теннис12:32
Украинцы на US Open: Людмила Киченок выступит в четвертьфинале парного разряда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK