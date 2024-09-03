Барселона хотела подписать Онана из Манчестер Юнайтед, но отказалась от трансфера в последний момент

Минувшим летом спортивный директор каталонской Барселоны Деку хотел подписать камерунского голкипера Манчестер Юнайтед Андре Онана. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По данным источника, переход камерунца сорвался по той причине, что "блауграна" не имела достаточных средств на осуществление такого трансфера.

Стоит отметить, Онана перешла в Манчестер Юнайтед летом 2023 года из амстердамского Аякса.На его счету 55 матчей во всех турнирах за манкунианцев, 14 из которых он отыграл "на ноль".

Напомним, в нынешнем сезоне Барселона лидирует в Ла Лиге, набрав 12 турнирных пунктов после четырех сыгранных матчей. Манчестер Юнайтед находится на 14 месте в АПЛ, набрав 3 очка в трех турах.

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