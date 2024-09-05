Экс-игрок МЮ и Челси перешел в экзотический чемпионат

Бывший игрок Манчестер Юнайтед, Челси и сборной Испании Хуан Мата нашел для себя новую команду.

36-летний полузащитник перебрался в Вестерн Сидней Уондерерс. Об этом сообщила пресс-служба австралийцев.

Последней командой Маты был Виссел Кобе. За него он сыграл лишь 10 минут в сентябре прошлого года и покинул клуб по личному согласию сторон в начале этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси заработал на форварде , который не провел ни одного матча за клуб.

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